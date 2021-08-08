На Луганщине за субботу подтвердили только 7 случаев COVID-19

В Луганской области за суботу, 7 августа, выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Северодонецка – три, Рубежного – два, Беловодска и Кременной – по одному.



Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 372 человек. Из них выздоровели – 25 955 пациентов, а 980 – умерли.



В данное время уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,9 (при пороговом 60).