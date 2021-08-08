«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией

За прошлые сутки в отдельных районах Донецкой области не проводились исследования на коронавирус. Об этом сообщает «минздрав» при группировке «ДНР».



«7 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – говорится в сообщении.



Всего на этой территории подтверждают 49 923 случая коронавируса. Из них уже выписаны 41 225 пациентов, а 3 697 человек умерли.



При этом за сутки выявлено 167 случаев пневмоний, госпитализировано 120 человек. Всего на лечении находится 1 950 пациентов с пневмониями, из них 749 на кислородной поддержке (+64 за сутки).