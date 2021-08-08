Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя

Расследование Bellingcat относительно обстрела Мариуполя стало единственным случаем, когда международная команда журналистов действовала по просьбе государства, а не по собственной инициативе. Об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала «Украина 24».



«Были много раз денежные предложения расследовать частные случаи. Всегда мы отвечаем отказом. Был интересный случай, связанный с Украиной. Это было, кажется, в 2018 году, когда к нам обратился МИД Украины с просьбой расследовать независимо от СБУ то, что оно уже расследует, но независимо от них, чтобы получить второе мнение. Это было расследование обстрела Мариуполя в январе 2015 года», – сообщил Грозев.



По его словам, в команде Bellingcat возникла «внутренняя дискуссия» на предмет того, можно ли принять такой заказ от государства.



«Мы сказали, что мы это сделаем совершенно бесплатно, и позволим Украине использовать наше расследование как судебное доказательство, но только при условии, что мы публикуем результат, каким бы он ни был. То есть если бы оказалось, что украинские войска обстреляли Мариуполь, мы это опубликовали бы, если российские войска – тоже публикуем. Они согласились. И вот мы сделали. Это, наверное, единственный случай, когда государство нам предложило и попросило расследовать что-то, и мы согласились», – отметил расследователь.



Команде Bellingcat удалось убедительно установить, что артиллерийский удар по Мариуполю 24 января 2015 года, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения, был осуществлен с подконтрольной России и группировке «ДНР» территории.



Bellingcat также удалось установить, что обстрел происходил под руководством и надзором действующих российских военнослужащих. Международными расследователями были установлены личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в этой операции.



Кроме того, Bellingcat удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО).

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