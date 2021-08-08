Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя

08 августа 2021, 13:14

Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя

Расследование Bellingcat относительно обстрела Мариуполя стало единственным случаем, когда международная команда журналистов действовала по просьбе государства, а не по собственной инициативе. Об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала «Украина 24».

«Были много раз денежные предложения расследовать частные случаи. Всегда мы отвечаем отказом. Был интересный случай, связанный с Украиной. Это было, кажется, в 2018 году, когда к нам обратился МИД Украины с просьбой расследовать независимо от СБУ то, что оно уже расследует, но независимо от них, чтобы получить второе мнение. Это было расследование обстрела Мариуполя в январе 2015 года», – сообщил Грозев.

По его словам, в команде Bellingcat возникла «внутренняя дискуссия» на предмет того, можно ли принять такой заказ от государства.

«Мы сказали, что мы это сделаем совершенно бесплатно, и позволим Украине использовать наше расследование как судебное доказательство, но только при условии, что мы публикуем результат, каким бы он ни был. То есть если бы оказалось, что украинские войска обстреляли Мариуполь, мы это опубликовали бы, если российские войска – тоже публикуем. Они согласились. И вот мы сделали. Это, наверное, единственный случай, когда государство нам предложило и попросило расследовать что-то, и мы согласились», – отметил расследователь.

Команде Bellingcat удалось убедительно установить, что артиллерийский удар по Мариуполю 24 января 2015 года, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения, был осуществлен с подконтрольной России и группировке «ДНР» территории.

Bellingcat также удалось установить, что обстрел происходил под руководством и надзором действующих российских военнослужащих. Международными расследователями были установлены личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в этой операции.

Кроме того, Bellingcat удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Bellingcat – это сайт журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников (OSINT). Bellingcat публикует результаты расследований как профессиональных, так и гражданских журналистов относительно зон боевых действий, нарушений прав человека, преступлений против человечества и преступности. Наиболее резонансные расследования Bellingcat касаются участия России в войне на востоке Украины, сбивания на Донбассе малайзийского «Боинга» MH17, отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также:

Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине – Bellingcat

Еще по теме

Места
Мариуполь
Организации
Bellingcat
Прочее
Обстрел

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
11:52
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 25 человек
10:35
«ДНР» снова на один день откроет свой пункт пропуска «Еленовка»
09:16
«ЛНР»: Шестеро пациентов с ковидом умерли за сутки
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 августа
23:00
«ЛНР»: На шахте в Свердловском районе травмировался горняк
20:38
Наблюдатели ОБСЕ узнали подробности ранения женщины под Луганском
19:28
«ЛНР» ждет новую поставку российской вакцины от ковида
19:25
Вода в ОРДЛО становится роскошью – Лисянский
18:14
Для взрыва хватит искры: Правозащитник рассказал о копанках и метане в подвалах домов в ОРЛО
все новости
13:14
Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя
12:07
13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:56
На Луганщине за субботу подтвердили только 7 случаев COVID-19
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
08:59
На Донбассе – новые обстрелы, есть потери среди украинских военных
08:18
В Украине коронавирус выявили у 619 человек за сутки
08:05
Украинка Старикова взяла «серебро» Олимпиады в спринте велотрека
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
22:18
Стало известно имя военного, который погиб сегодня на Донбассе
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
21:23
«Шахтер» проиграл «Александрии» в УПЛ
20:21
На Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ, а патрули не пропускают через блокпосты
все новости
ВИДЕО
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция