Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Сегодня, 8 августа, в Токио завершаются Олимпийские игры-2020. Сборная Украины заняла 44-е место в общем медальном зачете.
Победила сборная США, у нее в активе 113 завоеванных медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых). На втором месте команда Китая – 88 наград (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых). На третьем месте – хозяева турнира японцы с 58 медалями (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).
Украинская сборная, в составе которой выступали 153 спортсмена, завоевала 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца заняли 4-6 места в финальных соревнованиях. Таким образом Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете среди 206 стран-участниц и стала 16-й по общему количеству наград среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.
Украинские медалисты Олимпийских игр-2020:
По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей «олимпийской» истории. Меньше наград национальная сборная получила только на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (11 медалей).