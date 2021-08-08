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Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

08 августа 2021, 14:40

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Сегодня, 8 августа, в Токио завершаются Олимпийские игры-2020. Сборная Украины заняла 44-е место в общем медальном зачете

Победила сборная США, у нее в активе 113 завоеванных медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых). На втором месте команда Китая – 88 наград (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых). На третьем месте – хозяева турнира японцы с 58 медалями (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).

Украинская сборная, в составе которой выступали 153 спортсмена, завоевала 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца заняли 4-6 места в финальных соревнованиях. Таким образом Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете среди 206 стран-участниц и стала 16-й по общему количеству наград среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.

Украинские медалисты Олимпийских игр-2020:

  • «Золото» – Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг);
  • «Серебро» – Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем), Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг), Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м), Александр Хижняк (бокс, до 75 кг), Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт);
  • «Бронза» – Дарья Белодед (дзюдо, 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование, шпага), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг), Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг), Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт), Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м), Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг), женская сборная по артистическому плаванию, Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей «олимпийской» истории. Меньше наград национальная сборная получила только на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (11 медалей).

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