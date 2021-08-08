Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске

08 августа 2021, 15:45

Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске

Россия снова предлагает возобновить очные встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, поскольку продолжает навязывать Украине переговоры с представителями группировок «Л-ДНР». Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом». 

По его мнению, таким образом РФ продолжает попытки показать, что якобы не является стороной конфликта.

«Поскольку не удалось сразу убедить в этом новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу, то, видимо, решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями так называемых "ЛНР", "ДНР" за одним столом, вместе с представителями ОБСЕ… Это один из приемов, он используется, и если в мировых СМИ, в украинских, российских и так далее появится информация, что наша делегация находится с этими представителями за одним столом, можно будет гораздо легче продавать идею о том, что мы вступили с ними в прямые переговоры», – пояснил Арестович. 

Он подчеркнул, что встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) исключена.

Арестович отметил, что формат очных встреч в Минске сейчас попросту невозможен в условиях коронавируса, ведь по действующим в Украине правилам, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. 

«Встречи Трехсторонней контактной группы проходят раз в две недели. Это значит, что, встретившись с ними за одним столом, мы должны будем две недели сидеть в изоляции, потом опять две недели в изоляции. Встречаться с ними в условиях коронавируса – это означает сесть на непрерывную изоляцию. Мы не можем себе этого позволить», – добавил спикер украинской делегации. 

Что касается очных встреч ТКГ, по его словам, вопрос о новом месте их проведения будет рассматриваться сразу после снятия карантинных ограничений. 

«Может ли Минск играть статус посредника – это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура», – сказал Арестович.

 

Еще по теме

Люди
Алексей Арестович
Организации
Трехсторонняя контактная группа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
11:52
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 25 человек
10:35
«ДНР» снова на один день откроет свой пункт пропуска «Еленовка»
09:16
«ЛНР»: Шестеро пациентов с ковидом умерли за сутки
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 августа
23:00
«ЛНР»: На шахте в Свердловском районе травмировался горняк
20:38
Наблюдатели ОБСЕ узнали подробности ранения женщины под Луганском
19:28
«ЛНР» ждет новую поставку российской вакцины от ковида
19:25
Вода в ОРДЛО становится роскошью – Лисянский
18:14
Для взрыва хватит искры: Правозащитник рассказал о копанках и метане в подвалах домов в ОРЛО
все новости
15:45
Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске
15:20
В Донецкой области ковидом заболели еще 23 человека
14:40
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
13:14
Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя
12:07
13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:56
На Луганщине за субботу подтвердили только 7 случаев COVID-19
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
08:59
На Донбассе – новые обстрелы, есть потери среди украинских военных
08:18
В Украине коронавирус выявили у 619 человек за сутки
08:05
Украинка Старикова взяла «серебро» Олимпиады в спринте велотрека
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
22:18
Стало известно имя военного, который погиб сегодня на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция