Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске

Россия снова предлагает возобновить очные встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, поскольку продолжает навязывать Украине переговоры с представителями группировок «Л-ДНР». Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом».



По его мнению, таким образом РФ продолжает попытки показать, что якобы не является стороной конфликта.



«Поскольку не удалось сразу убедить в этом новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу, то, видимо, решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями так называемых "ЛНР", "ДНР" за одним столом, вместе с представителями ОБСЕ… Это один из приемов, он используется, и если в мировых СМИ, в украинских, российских и так далее появится информация, что наша делегация находится с этими представителями за одним столом, можно будет гораздо легче продавать идею о том, что мы вступили с ними в прямые переговоры», – пояснил Арестович.



Он подчеркнул, что встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) исключена.



Арестович отметил, что формат очных встреч в Минске сейчас попросту невозможен в условиях коронавируса, ведь по действующим в Украине правилам, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию.



«Встречи Трехсторонней контактной группы проходят раз в две недели. Это значит, что, встретившись с ними за одним столом, мы должны будем две недели сидеть в изоляции, потом опять две недели в изоляции. Встречаться с ними в условиях коронавируса – это означает сесть на непрерывную изоляцию. Мы не можем себе этого позволить», – добавил спикер украинской делегации.



Что касается очных встреч ТКГ, по его словам, вопрос о новом месте их проведения будет рассматриваться сразу после снятия карантинных ограничений.



«Может ли Минск играть статус посредника – это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура», – сказал Арестович.



