Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ООС: Боевики на Донбассе дважды открывали огонь

08 августа 2021, 17:56

ООС: Боевики на Донбассе дважды открывали огонь

С утра воскресенья на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Светлодарска боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Читайте также:

На Донбассе – новые обстрелы, есть потери среди украинских военных

Еще по теме

Места
Светлодарск Золотое-4
Прочее
обстрелы НВФ ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
11:52
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 25 человек
10:35
«ДНР» снова на один день откроет свой пункт пропуска «Еленовка»
09:16
«ЛНР»: Шестеро пациентов с ковидом умерли за сутки
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 августа
23:00
«ЛНР»: На шахте в Свердловском районе травмировался горняк
20:38
Наблюдатели ОБСЕ узнали подробности ранения женщины под Луганском
19:28
«ЛНР» ждет новую поставку российской вакцины от ковида
19:25
Вода в ОРДЛО становится роскошью – Лисянский
18:14
Для взрыва хватит искры: Правозащитник рассказал о копанках и метане в подвалах домов в ОРЛО
все новости
18:23
В колонии «ДНР» убили украинского дзюдоиста Евгения Сотникова – советница главы украинской делегации в ТКГ
17:56
ООС: Боевики на Донбассе дважды открывали огонь
17:24
Строят в Рубежном и Кременной: Гайдай рассказал о распределении квартир в домах для переселенцев
16:51
Арестович об интервью Зеленского: Это о моральном выборе, а не «чемодан – вокзал – Россия»
16:32
На Луганщине планируют запустить скоростные электрички до Киева
15:45
Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске
15:20
В Донецкой области ковидом заболели еще 23 человека
14:40
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
13:14
Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя
12:07
13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:56
На Луганщине за субботу подтвердили только 7 случаев COVID-19
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
все новости
ВИДЕО
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция