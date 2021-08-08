ООС: Боевики на Донбассе дважды открывали огонь

С утра воскресенья на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Светлодарска боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



У Золотого-4 НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.