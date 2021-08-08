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Донбасс. Итоги недели 2 - 8 августа

08 августа 2021, 23:46

Донбасс. Итоги недели 2 - 8 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 92 024 заболевших ковидом. Из них 88 862 человека выздоровел, а 2 406 — умерли. За неделю зафиксировано 343 заболевших и 33 летальных случая.

Группировка «ДНР» признает 49 923 заболевших COVID-19: 41 225 человек выписаны, 3 697 — скончались. За неделю — 1 764 новых случая болезни и 87 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 27 372 случая коронавируса: 25 955 человек выздоровели, 980 — умерли. За неделю — 208 новых случаев болезни и восемь летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 7 272 случаев COVID-19: выписали 5 743 человека, 645 — умерли. За неделю — 509 новых случаев болезни и 54 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов считает, что переговоры нужно снова проводить в очном формате: «Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он. Украинская делегация стремится сохранить текущий формат заседаний Трехсторонней контактной группы, однако окончательное решение еще не принято — вопрос будет рассмотрен до следующего заседания в августе.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня 90% успеха в возвращении и деоккупации Донбасса зависит от президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне с советником американского президента Джейкобом Салливаном ситуацию на Донбассе.

Общество

Группировка «ДНР» провела в Донецке митинг по случаю 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Помимо ветеранов ВДВ и членов незаконных вооруженных формирований, к мероприятию привлекли подростков из «военно-патриотических клубов».

Полиция Донецкой области установила личность еще одного тюремщика в донецкой незаконной тюрьме, расположенной на территории бывшего культурного фонда «Изоляция». По состоянию на 4 августа полиция предъявила уже 17 заочных подозрений тюремщикам «Изоляции».

Чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников, который отбывал наказание на временно неподконтрольной территории Донбасса, был убит в одной из колоний группировки «ДНР». Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила в СИЗО в неподконтрольном Луганске. Правозащитницу допустили к четверым незаконно удерживаемым людям. Она смогла побеседовать с каждым из заключенных в течение 10 минут в конфиденциальной обстановке.

Наблюдатели миссии ОБСЕ по-прежнему сталкиваются с ограничением в передвижении на Донбассе. В некоторых случаях боевики требуют заранее согласовывать мониторинговые визиты.

Боевые действия

Офис генпрокурора расследует уголовные дела об участии более 250 иностранцев в боевых действиях против Украины на Донбассе.

В группировке «ДНР» заявили о смерти жительницы поселка Пикузы (ранее Коминтерново), раненной 2 августа в результате боевых действий.

Дайджест ТВ-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Топ самых абсурдных решений группировок «ДНР» и «ЛНР» последнего времени // Самоизоляция и тесты на ковид возвращаются на КПВВ и при пересечении российско-украинской границы // Зачем Зеленский увольняет силовиков и как это повлияет на ситуацию на Донбассе.

«Донбасс реалии»: Что Украина противопоставит России в Черном море // Как «русский мир» вводится в «ДНР» // Где и какие средства отдыхают жители Донецка.

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