В Луганской области за воскресенье, 8 апреля, выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.



Уточняется, что три случая заболевания выявили в Лисичанске, по два случая в Рубежном и Северодонецке, по одному — в Беловодске и Попасной.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 лабораторно в 27 381 случае. Из них выздоровели 25 955 пациентов, а умерли 980 человек.



В Донецкой области за воскресенье выявили только один новый случай коронавируса, сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 92 025 случаев COVIV-19. Из них 88 864 человека выздоровели, а 2 406 умерли.