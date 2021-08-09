Лукашенко призвал Зеленского начать переговоры с «Л-ДНР», хотя участие РФ в конфликте не отрицает

Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».



«Ради жизни людей, ради территории, я бы с идиотами разговаривал», — заявил Лукашенко на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос, нужно ли украинскому лидеру идти на прямые переговоры с «Л-ДНР».



Он подчеркнул, что проблема у Зеленского — «на его земле, на его территории».



«Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы. Да, кто-то так думает, кто-то иначе. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей», — считает Лукашенко.



Он напомнил, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан тогдашними главами «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



На вопрос, в качестве кого они тогда приехали, Лукашенко не ответил, сказав: «А это вы у них спросите».



По его словам, тогдашний президент Украины Петр Порошенко знал, что Захарченко и Плотницкий приехали в Минск и согласился на условие президента РФ Владимира Путина , чтобы они поставили подписи.



«Порошенко их видел, с ними здоровался, согласился. Если он не приемлет сепаратистов, то он должен был сказать: "Нет, я ничего подписывать не буду, потому что здесь сепаратисты"», — сказал Лукашенко.



Вместе с тем он не отрицает, что Россия является стороной конфликта.



«Если вы с Россией — естественно, с кем еще на Донбассе — столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни», — заявил Лукашенко.



По его словам, любая попытка Киева решить конфликт на Донбассе силой «закончится трагедией для Украины».

Украина, как и большинство стран, не признали итоги прошлогодних выборов в Беларуси, по итогам которых победу одержал Лукашенко. Отмечалось, что волеизъявление сопровождалось фальсификацифми.



Начавшиеся после выборов массовые акции протеста были жестко разогнаны белорусскими силовиками. Многие протестующие подверглись репрессиям. В Беларуси насчитывается более 600 политзаключенных, Десятки тысяч людей были арестованы, а тысячи покинули страну. Кроме того, несколько человек погибли, а десятки — пропали без вести.