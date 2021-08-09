В Донецке показали установку нового колеса обозрения

Конструкции нового колеса обозрения в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

В парке имени Щербакова в Донецке начался монтаж конструкций нового колеса обозрения. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Он опубликовал монтажных фотографии работ.

Предыдущее колесо обозрения в парке Щербакова вышло из строя в сентябре 2019 года и с тех пор не работало. Аттракцион, которму было 38 лет, демонтировали из-за угрозы обрушения.



В начале июня 2021 года стартовала подготовка фундамента под новое колесо обозрения. Составляющие аттракциона доставили из России.