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Гимнаст Верняев обжаловал свою четырехлетнюю дисквалификацию

09 августа 2021, 16:51

Гимнаст Верняев обжаловал свою четырехлетнюю дисквалификацию

Украинский гимнаст Олег Верняев обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение Арбитража комитета по этике в гимнастике (GEF) о его дисквалификации на четыре года.

«Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела, насколько это будет возможным», — написал Верняев на своей странице в Facebook.

В случае, если решение о дисквалификации не будет отменено CAS, Верняев пропустит, кроме Олимпиады в Токио, также и Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Ранее GEF дисквалифицировал Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме. Сам Верняев заявил, что положительный результат дал только один тест, в то время как последующие тесты не подтвердили наличие мельдония в организме.

Он подчеркнул, что положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенного вещества, но не свидетельствует о вине спортсмена.

Уроженец Донецка Олег Верняев — чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.

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