В Донецкой области протестовали против назначения Ляха главой Славянской ВГА

Фото: Суспильне

В Донецкой области прошли акции протеста против назначения Вадима Ляха главой военно-гражданской администрации Славянска. Об этом сообщает сайт «Славянск деловой».



Сегодня около 11:00 протестующие перекрыли под Славянском в районе БЗС трассу государственного значения Киев-Харьков-Довжанский.



Также активисты жгли автомобильные покрышки, требуя отставки Ляха под зданием Донецкой областной государственной администрации в Краматорске.



Пожарные вскоре потушили горящие шины, а правоохранители разблокировали движение на трассе.





Фото: Славянск деловой



26 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации.



Перед этим Славянский городской голова Вадим Лях выступил за роспуск горсовета, временное введение на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов.



5 августа заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил активу громады руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Вадима Ляха.