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В Донецкой области протестовали против назначения Ляха главой Славянской ВГА

09 августа 2021, 17:15

В Донецкой области протестовали против назначения Ляха главой Славянской ВГА

Фото: Суспильне Фото: Суспильне

В Донецкой области прошли акции протеста против назначения Вадима Ляха главой военно-гражданской администрации Славянска. Об этом сообщает сайт «Славянск деловой».

Сегодня около 11:00 протестующие перекрыли под Славянском в районе БЗС трассу государственного значения Киев-Харьков-Довжанский.

Также активисты жгли автомобильные покрышки, требуя отставки Ляха под зданием Донецкой областной государственной администрации в Краматорске.

Пожарные вскоре потушили горящие шины, а правоохранители разблокировали движение на трассе.

Фото: Славянск деловой

26 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации.

Перед этим Славянский городской голова Вадим Лях выступил за роспуск горсовета, временное введение на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов.

5 августа заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил активу громады руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Вадима Ляха.

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