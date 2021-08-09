Штаб: Боевики открывали огонь возле Пивденного

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.



Так, в районе населенного пункта Пивденное противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Боевых потерь среди украинских подразделений нет.