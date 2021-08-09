По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали одного заболевшего ковидом. Всего — 92 025 случаев COVID-19. Из них 88 864 человека выздоровели, а 2 406 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом. Всего OVID-19 подтвержден в 27 381 случае: выздоровели 25 955 пациентов, умерли — 980.



D отдельных районах Луганской области зафиксировали 9 смертей от COVID-19. Всего группировка «ЛНР» признает 7 272 случая коронавируса. Из них 5 761 пациент выписан, а 654 человека умерли.



Политика



США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос подключения США к Нормандскому формату.



Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».



Александр Лукашенко признал, что арестованный оппозиционный журналист Роман Протасевич не воевал на Донбассе в составе украинского батальона «Азов».



Присоединение Великобритании к Нормандскому формату никак не повлияло бы на переговорный процесс, потому что Россия не выполняет свои обязательства. Такое мнение высказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс.



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