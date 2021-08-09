У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков против Беларуси

Обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которые потом якобы направляются в Беларусь, не имеют под собой оснований и направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



«Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — отметил спикер президента Сергей Никифоров.



Он также подчеркнул, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.



По мнению Никифорова, цель необоснованных заявлений Лукашенко — отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси.



У Зеленского подчеркнули, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.



«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — отметил Никифоров.



Ранее Лукашенко в общении с журналистами заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Беларуси, а также обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в Беларусь.