ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждения жилой квартиры в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловка) в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома на ул. Войкова, 5, примерно в 1 км к юго-юго-востоку от линии соприкосновения, наблюдатели видели частично разбитую верхнюю часть двойного стеклопакета западного окна, 2 пробоины (10×10 см) в его нижней части, а также осколки стекла между стеклами, на внешнем и внутреннем подоконниках», — говорится в отчете.



На внешнем подоконнике наблюдатели видели 2-см пулю с остатками бетона на ней.



По оценке патруля ОБСЕ, эти повреждения были свежими и возникли в результате огня стрелкового оружия.



Владелица квартиры сообщила наблюдателям, что она обнаружила последствия обстрела 6 августа.