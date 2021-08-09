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ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5

09 августа 2021, 22:34

ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждения жилой квартиры в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловка) в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома на ул. Войкова, 5, примерно в 1 км к юго-юго-востоку от линии соприкосновения, наблюдатели видели частично разбитую верхнюю часть двойного стеклопакета западного окна, 2 пробоины (10×10 см) в его нижней части, а также осколки стекла между стеклами, на внешнем и внутреннем подоконниках», — говорится в отчете.

На внешнем подоконнике наблюдатели видели 2-см пулю с остатками бетона на ней.

По оценке патруля ОБСЕ, эти повреждения были свежими и возникли в результате огня стрелкового оружия.

Владелица квартиры сообщила наблюдателям, что она обнаружила последствия обстрела 6 августа.

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Места
Михайловка Золотое-5
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ОБСЕ

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