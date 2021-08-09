Убийство заключенных в колонии ОРДО рассмотрят на заседании ТКГ

Убийство трех граждан Украины в колонии на неподконтрольной правительству части Донецкой области будет рассмотрено на ближайшем заседании ТКГ. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.



«Если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они проверили эту информацию — действительно ли их родные не хотят отбывать наказание на подконтрольной территории. Поскольку я знаю, что очень много случаев, когда это информация является неправдивой... И я прошу родственников: если вы знаете о том, что эта информация является неправдивой, обратитесь в Координационный центр, в СБУ для того, чтобы ваших родственников включили в списки на обмен. Это может сохранить им жизнь», — подчеркнула она.



Иванова также выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами, который заблокирован боевиками.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Кировской исправительной колонии № 33, расположенной в городе Хрестовка (ранее Кировское) на неподконтрольной Украины части Донецкой области, были убиты трое граждан Украины.

По данным омбудсвумен, сейчас перевода из колоний в ОРДЛО на подконтрольную территорию ожидают 450 граждан Украины, среди них 70 осуждены на пожизненные сроки.