Донецкая область получила 15,5 млн гривен на приюты для жертв насилия

Донецкая область в этом году получила из государственного бюджета 15,5 миллионов гривен для обустройство приютов для жертв насилия. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



По словам главы ОГА Павла Кириленко, на эти деньги планируется открыть приют для пострадавших от насилия в Иллиневской громаде, дневной центр социально-психологической помощи в Кураховской громаде и специализированные центры социально-психологической консультации в Звановский, Дружковской и Славянской громадах, а также приобрести 4 автомобиля для мобильных бригад приютов в Бахмутской, Мангушской, Мариупольской и Мирноградской громадах.



Кириленко также отметил, что с помощью международных партнеров в области уже открыли 5 дневных центров и 3 приюта, организовали работу 13 мобильных бригад.

В целом, за первое полугодие 2021 года в Донецкой области 4 554 человека обратились за помощью из-за домашнего насилия.