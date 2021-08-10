Экс-глава «ДНР» отрицает, что его избил глава Калмыкии

Бывший исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» и действующий мэр российского города Элиста Дмитрий Трапезников отрицает, что его избил глава Калмыкии Бату Хасиков. Соответствующе опровержение Трапезников опубликовал в Instagram администрации Элисты.



Информацию о своем избиении он назвал «очередным фейком». «Знаете, каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей — писателей-фантастов. В анонимных телеграм-каналах можно прочитать все что угодно, и если зачастую некоторые произведения вызывают улыбку, то считаю, что клевета, тем более ее распространение, связанные с официальными лицами республики, не должны оставаться безнаказанными. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт», — сказал Трапезников.



Он предположил, что за распространением недостоверной информации стоят оппоненты действующих властей региона, которые уже не могут «конструктивно противостоять» им.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация города Элисты (@gorod.elista)

Сообщения о том, что Трапезников был избит Хасиковым и после этого попал в больницу появились в анонимных телеграм-каналах в понедельник.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Дмитрий Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.



Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года. Тогда назначение Трапезникова, бывшего главы группировки «ДНР», привело к митингам в столице Калмыкии. Их участники заявляли, что новый глава администрации не имеет отношения к республике и поэтому не должен занимать этот пост.



В марте 2020 года Трапезникова назначили полноправным главой администрации Элисты.