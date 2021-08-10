Украинскому военному, который передавал информацию о ВСУ в «МГБ ДНР», дали 6 лет тюрьмы

Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 6 годам лишения свободы украинского военнослужащего, который передавал группировке «ДНР» данные о подразделениях ВСУ в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Прокуроры доказали в суде, что военный через мессенджер передавал члену «МГБ ДНР» информацию о личном составе, вооружении, местах дислокации, задачах, проведении учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состоянии подразделений Вооруженных сил Украины на территории проведения операции Объединенных сил.



Кроме того, доказано, что военнослужащий приобрел, носил и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы без разрешения.

«Министерство государственной безопасности» группировки «ДНР» — это специализированная структура незаконного вооруженного формирования. Ее члены занимаются преследованием противников самопровозглашенной власти в ОРДО и сбором информации с подконтрольной Украине территории.



«МГБ ДНР» в отдельных районах Донецкой области имеет незаконные секретные тюрьмы, к которым нет доступа у международных правозащитных организаций. Самая известная — «Изоляция». В таких местах удерживают и пытают людей по различным мотивам: от публичных проукраинских взглядов и подозрений в содействии Украине, до пополнения обменного фонда.