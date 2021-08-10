Зеленский возглавил президентский рейтинг — опрос Центра Разумкова

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.



Так, 29% тех, кто хочет принять учатие в выборах и определился с кандидатом, проголосовали бы за Владимира Зеленского. Пятого президента Петра Порошенко готовы поддержать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко — 15%, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 11%.



Во втором туре, если бы в него вышли Зеленский и Порошенко, то Зеленский бы получил 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко – 39%. А в случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко – 32%.



Исследование проходило с 29 июля по 4 августа. Методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.