МИД Украины отреагировал на контр-меморандум России в Суде ООН

Министерство иностранных дел Украины ожидает, что Суд ООН признает необоснованными аргументы, заявленные Россией в контр-меморандуме по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД.



В министерстве напомнили, что 12 июня 2018 года Украина подала в Суд ООН меморандум, в котором утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



В частности, России вменяется бездействие в проведении расследования и не препятствование в снабжении деньгами и оружием незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые причастны к ряду террористических актов, а именно к катастрофе самолета MH-17, обстрелам гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке, а также к организации ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.



Кроме того, Украина призывает РФ к ответственности за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма и города Севастополь. Также Россия должна предоставить ответ, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более четырех лет назад, в том числе требование о снятии препятствий деятельности Меджлиса на территории полуострова



В ноябре 2019 года Международный Суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и, соответственно, приказал РФ предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований

«Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны Судом не обоснованными. Украина и в дальнейшем будет подробно прорабатывать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН», — подчеркнули в МИД Украины.



В дальнейшем, судом будет определено, есть ли необходимость подачи дополнительных письменных документов, и установлены процессуальные сроки для следующих шагов.



Россия подала свой контр-меморандум 9 августа.