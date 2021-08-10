В Луганской области выявили еще 34 заболевших ковидом

За прошедшие сутки, 9 августа, в Луганской области выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.



География новых случаев заболевания: Лисичанск — пять, Рубежное — одно, Северодонецк — три, Беловодск — одно, Белокуракино — два, Марковка — пять, Меловое — одно, Новопсков — четыре, Сватово — пять, Старобельск — семь.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 подтвержден в 27 415 случаях. Из них выздоровели 25 987 пациентов, а умерли 980 человек.

В Украине за 9 августа выявили 781 случай болезни COVID-19. Всего в стране болезнь диагностировали у 2 260 232 человек, из которых выздоровели 2 192 592 пациента, а 53 124 — умерли.