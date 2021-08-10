Десять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Донецке

Десять человек пострадали в результате столкновения двух междугородних автобусов в Донецке. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«По улице Горностаевской в районе кафе "Дубок" произошло столкновение автобуса № 111 (Донецк-Макеевка) с автобусом Снежнянского направления», — написал он в своем телеграм-канале.



По предварительным данным, 10 пассажиров получили легкие ушибы лицевой части головы и конечностей. Пострадавших направили в медицинские учреждения.



Из-за ДТП временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №11.