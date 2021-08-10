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СБУ: Ликвидирована агентурная сеть «ЛНР», которая планировала теракты в Украине

10 августа 2021, 14:40

СБУ: Ликвидирована агентурная сеть «ЛНР», которая планировала теракты в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть «ЛНР», которая планировала теракты на подконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится в публикации, СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовых населенных пунктах. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды «спецслужбы ЛНР» в 2018 году. Осенью этого же года он получил «паспорт ЛНР», а за год — паспорт гражданина РФ.

В службе безопасности отметили, что по заданию кураторов из России мужчина сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

Там добавили, что это именно он 29 июля организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Тогда трагедию удалось предотвратить. Сейчас СБУ пытается установить других возможных агентов «ЛНР».

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