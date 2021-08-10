«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти

За минувшие сутки, 9 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 400 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 340 ранее заболевших выздоровели, а 31 человек умер.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Всего там подтверждают 50 323 случая коронавируса. Из них уже выписали 41 565 пациентов, а 3 728 человек умерли.



Также сутки выявлен 181 заболевший пневмониями, из них госпитализировано 123 человека. Всего на лечении находится 1 956 пациентов с пневмониями, из них 729 на кислородной поддержке (+54 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.