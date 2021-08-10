В Донецкой области еще не тестируют на Дельта-штамм коронавируса

Заболевших COVID-19 в Донецкой области определяют методом ПЦР-тестирования. Однако, такой способ не дает возможности определить Дельта-штамм коронавируса.



Об этом во время брифинга заявил начальник одела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко



«Насколько мне известно, в Украине есть ограниченное количество быстрых антигенных тестов по выявлению Дельта-штамма [коронавируса]. Они используются только в городе Киеве, в Донетчине — нет», — сказал Педенко.

В Донецкой области за минувшие сутки, 9 августа, зафиксировали 78 новых случаев COVID-19, 6 — скончались от болезни.