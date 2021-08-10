Еще 3 европейских страны подтвердили участие в Крымской платформе

Еще три европейских государства согласились принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Так, общее число участников выросло до 37.



«Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», — отметил министр.

Еще 2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Крымской платформе примут участие минимум 29 стран. В то же время он отмечал, что список делегаций не окончательный.



