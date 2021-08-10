Еще 3 европейских страны подтвердили участие в Крымской платформе

Еще три европейских государства согласились принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Так, общее число участников выросло до 37.
«Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», — отметил министр.
Еще 2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Крымской платформе примут участие минимум 29 стран. В то же время он отмечал, что список делегаций не окончательный.
Первый саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.
В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.