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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко

10 августа 2021, 16:55

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

«Прежде всего, белорусского дипломата предупредили, что высказывания Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права», — говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что «в Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко поставить на колени» Украину, прикрываясь Путиным.

«Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой», — добавили в МИД.

Белорусская сторона пока не реагировала на протест Украины.

Вчера, 9 августа, Александр Лукашенко дал пресс-конференцию. На ней он заявил, что готов признать Крым российским, призвал украинскую сторону вести прямые переговоры с «Л-ДНР», а также подтвердил допрос Романа Протасевича группировкой «ЛНР».

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