Блинкен: США наблюдают продолжающуюся агрессию России против Украины в Черном и Азовском морях

США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН по безопасности на море, передает «Интерфакс-Украина».



«В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии», – сказал Блинкен.



Госсекретарь отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.



«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым – это Украина», – резюмировал Блинкен.

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