Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли вблизи Водяного, что на Приазовье, Невельского. Боевики дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра, а также открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Марьинки НВФ обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.



В результате обстрелов боевиков трое военнослужащих ВСУ получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние одного раненого – тяжелое, двух других – удовлетворительное.



На обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь.

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