Прокуратура Донетчины открыла уголовное дело по факту убийства заключенных в ОРДО

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту убийства осужденных в колонии на временно неподконтрольной украинской власти территории, сообщает пресс-служба ведомства.



«Досудебным расследованием установлено, что 6 августа на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт. Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные. Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется», – говорится в сообщении.



Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Кировской исправительной колонии № 33, расположенной в городе Хрестовка (ранее Кировское) на неподконтрольной Украины части Донецкой области, были убиты трое граждан Украины.

По данным омбудсвумен, сейчас перевода из колоний в ОРДЛО на подконтрольную территорию ожидают 450 граждан Украины, среди них 70 осуждены на пожизненные сроки.