На меткомбинате в Мариуполе пять работников получили ожоги: Что известно

В Мариуполе на аглофабрике «ММК имени Ильича» произошло ЧП, в результате которого пять человек получили ожоги.



Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, досудебным расследованием установлено, что 9 августа в 17:05, на аглофабрике ЧАО «ММК имени Ильича», при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли из агломератной машины.



Заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера, которые в это время находились рядом, получили термические ожоги различной степени тяжести.



Пострадавших в возрасте от 34 до 48 лет доставили в ожоговое отделение городской больницы.



По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины), начато уголовное производство.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, идет досудебное расследование.