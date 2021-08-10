Зеленский назначил на ключевые должности в ВСУ известных боевых офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд масштабных кадровых изменений в руководстве украинской армии. На ключевые должности назначены офицеры с опытом боевых действий на востоке страны, передает «ВВС Украина».



В понедельник президент уволил командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова. Ранее генерал-полковник Дроздов стал фигурантом расследования о катастрофе учебного Ан-26 под Чугуевом в сентябре прошлого года.



Новым командиром Воздушных сил ВСУ стал генерал-майор Николай Олещук. До этого он был начальником штаба и первым заместителем командующего Воздушного командования «Восток».

Николай Олещук. Фото: MIL.IN.UA

При этом ранее Николай Олещук служил в противовоздушной обороне – был командиром радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300) зенитного ракетного полка. С 2014 года участвовал в АТО, имеет несколько наград.



Также Владимир Зеленский назначил нового командира десантно-штурмовых войск. Вместо Евгения Мойсюка, которого недавно назначили заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командовать десантниками будет Максим Миргородский, командир 95-й бригады.

Максим Миргородский. Фото: ИА "Рубрика"

Максим Миргородский с позывным «Майк» – один из самых известных боевых командиров в украинской армии. В начале войны в Донбассе он командовал батальоном 79-й десантной бригады, с которым проводил рейды для прорыва окружения украинских сил. Воевал под Славянском и Дебальцево. Осенью 2014-го командовал обороной Донецкого аэропорта. С 2018 года возглавлял 95-ю десантно-штурмовую бригаду.



Миргородский – первый полный кавалер ордена «Богдана Хмельницкого» (имеет все три эти награды).



Другого командира обороны Донецкого аэропорта – генерал-майора Олега Микаца – Владимир Зеленский назначил командиром оперативного командования «Восток».

Олег Микац. Фото: Минобороны Украины

В начале войны на Донбассе Олег Микац командовал 93-й механизированной бригадой. Вместе с добровольческими батальонами его бригада заняла несколько важных населенных пунктов возле Донецка, в частности Пески и Первомайское, а позже – Опытное. Во время тяжелых боев за Донецкий аэропорт командовал его обороной.



Позже Олег Микац руководил учебным центром «Десна», а с 2017 года – был заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад». Награжден орденом «Богдана Хмельницкого» III степени.



Новым командиром оперативного командования «Юг» стал еще один генерал-майор Андрей Ковальчук с большим опытом боев лета 2014 года. В начале АТО он был начальником штаба 80-й аэромобильной бригады.



Андрей Ковальчук. Фото: Минобороны Украины

Летом 2014 года он был командиром подразделений, воевавших в Луганском аэропорту. Там Андрея Ковальчука ранили, но он остался со своими бойцами, которые держали оборону в отрыве от основных сил АТО. Позже командовал прорывом украинских сил из Луганского аэропорта.



С августа 2014-го командовал 80-й бригадой, а позже руководил штабом операции Объединенных сил.



Имеет два ордена «Богдана Хмельницкого» и звание «Герой Украины».



Кроме того, на новые должности был назначены еще два офицера: полковник Сергей Литвинов стал командиром оперативного командования «Запад», а полковник Владимир Коваль – заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба и командира операции Объединенных сил. Начальником Генштаба ВСУ был назначен Сергей Шаптала, главкомом ВСУ – Валерий Залужный, командующим Объединенных сил – Александр Павлюк.