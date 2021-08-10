В пункте пропуска «Меловое» правозащитники начали оказывать бесплатную юридическую помощь

Благотворительный фонд «Право на защиту» организовал постоянную работу своих представителей в пункте пропуска «Меловое» на границе Украины с Россией. Об этом сообщает пресс-служба организации.



«Меловое» – один из тех пунктов пропуска, которым чаще всего пользуются жители временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, чтобы попасть на свободную украинскую территорию.



«При пересечении границы люди сталкиваются с рядом проблем, которые существенно затрудняют реализацию права на свободное передвижение, среди которых отсутствие адекватных условий и длинные очереди из людей и машин. Недавно сотрудники БФ "Право на защиту" начали мониторинг ситуации на этом контрольном пункте, фиксацию нарушений прав человека и предоставление путешественникам юридических консультаций», – говорится в сообщении.



В организации уточняют, что все, кто нуждаются в защите и правовой помощи, теперь могут обращаться к специалистам Фонда непосредственно на пункте пропуска. Помощь правозащитников предоставляется бесплатно.