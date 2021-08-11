Крищенко ушел с поста начальника полиции Киева

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник.



«Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили», — написал Крищенко в Facebook сегодня утром.



Он подчеркнул, что более пяти с половиной лет «бок о бок провел с полицейскими Киева и это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов».



«Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям. В этом периоде — тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения», — заявил Крищенко.



Он поблагодарил столичных полицейских за проделанную работу.

На прошлой неделе информация о том, что Крищенко подал в отставку появилась в СМИ.

Андрей Крищенко занимал должность замглавы Национальной полиции — начальника Главного управления Нацполиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.



До начала боевых действий на Донбассе Крищенко возглавлял милицию Горловки. В апреле 2014 года он защищал здание Горловского управления милиции во время штурма со стороны пророссийских боевиков. В частности, Крищенко сбросил российский флаг с крыши управления.



С июня по декабрь 2014 года был исполняющим обязанности главы Славянской райгосадминистрации. В 2018 году получил звание генерала полиция третьего ранга.