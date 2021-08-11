Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России

Обновлено
11 августа 2021, 10:29

«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России

«Гуманитарный конвой» МЧС России прибудет в подконтрольный группировке «ДНР» Донецк 12 августа. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Подчеркивается, что грузовики доставят более 36 тонн грузов, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование.

Обновлено. Позже о прибытии «гуманитарного конвоя» из России в Луганск сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».

За время конфликта на Донбассе это будет 102-й «гумконвой» из России.

В предыдущий раз российский «гумконвой» приезжал в Донецк и Луганск 17 декабря 2020 года.

Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства. Украинские пограничники не имеют возможности полноценно осмотреть содержимое грузов. Кроме того, грузовики проезжают через неподконтрольные пункты пропуска на границе.

В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. При этом ситуация в зоне конфликта ухудшилась из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск регулярно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организации следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.

Еще по теме

Прочее
ДНР ЛНР Гуманитарный конвой гумконвой
Места
Луганск Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
10:29
«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
15:36
«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти
14:15
Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:05
В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли
08:34
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
22:34
ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 августа
15:45
В Донецке показали установку нового колеса обозрения
09:28
«ЛНР» сообщила о 9 новых смертях от коронавируса
23:46
Донбасс. Итоги недели 2 - 8 августа
все новости
17:29
Греция передаст Украине дополнительную партию вакцины AstraZeneca
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
17:24
Офис президента: Украина не рассчитывает на развертывание американских военных баз
16:54
У Зеленского рассказали, что он будет обсуждать на встрече с Ангелой Меркель
16:30
Обстрел на Донетчине: ранен украинский военный
16:24
«Шахтер» сыграет с «Монако» в Харькове, а не в Киеве
16:18
На Харьковщине изготавливали фальшивые паспорта Украины, РФ и «документы» «Л-ДНР»
16:00
В Запорожской области хотели создать «государство»
15:35
Кабмин назначил новым главой «Укрзализныци» экс-менеджера Ахметова
15:30
Боевики из артиллерии обстреляли село на Донетчине
15:02
Ковид забрал жизни еще четверых жителей Донетчины
14:59
В Украине урежут субсидии: Кому оставят прежний размер выплат
13:58
Опрос: Большинство украинцев не поддержали тезисы из статьи Путина об «историческом единстве» с россиянами
13:52
С 1 октября тариф за электроэнергию для населения Украины изменится
13:44
Чернигов, Мариуполь, Бердянск: СБУ разоблачила новые ячейки интернет-агентуры российских спецслужб
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция