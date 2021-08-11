«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России

«Гуманитарный конвой» МЧС России прибудет в подконтрольный группировке «ДНР» Донецк 12 августа. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



Подчеркивается, что грузовики доставят более 36 тонн грузов, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование.



Обновлено. Позже о прибытии «гуманитарного конвоя» из России в Луганск сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».



За время конфликта на Донбассе это будет 102-й «гумконвой» из России.



В предыдущий раз российский «гумконвой» приезжал в Донецк и Луганск 17 декабря 2020 года.



Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства. Украинские пограничники не имеют возможности полноценно осмотреть содержимое грузов. Кроме того, грузовики проезжают через неподконтрольные пункты пропуска на границе.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. При этом ситуация в зоне конфликта ухудшилась из-за пандемии коронавируса.



Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск регулярно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организации следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.