На Луганщине выявили еще 57 случаев коронавируса, один человек умер

За прошедшие сутки, 10 августа, в Луганской области выявили 57 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерла заболевшая ранее 85-летняя жительница Попаснянского района, а выздоровели 29 человек.



Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировали 27 472 случая COVID-19. Из них 26 016 человек выздоровели, а 981 — умер.

За 10 августа в Украине выявили 1 122 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 261 354 человек, из которых выздоровели 2 193 752 пациента, а 53 149 — умерли.