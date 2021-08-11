На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса

Во вторник, 10 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 491 заболевшего коронавирусной болезнью. Кроме того 28 человек умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии там подтверждают 50 814 случаев коронавируса. Из них уже выписали 42 230 пациентов, а 3 756 человек умерли.



Еще 195 человек заболели пневмонией, из них госпитализировано 129 человек. Всего на лечении находится 1 981 пациент с пневмониями, из них 771 на кислородной поддержке (+65 за сутки).