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На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса

11 августа 2021, 11:47

На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса

Во вторник, 10 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 491 заболевшего коронавирусной болезнью. Кроме того 28 человек умерли.

Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии там подтверждают 50 814 случаев коронавируса. Из них уже выписали 42 230 пациентов, а 3 756 человек умерли.

Еще 195 человек заболели пневмонией, из них госпитализировано 129 человек. Всего на лечении находится 1 981 пациент с пневмониями, из них 771 на кислородной поддержке (+65 за сутки).

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