С начала года на границе с РФ и линии соприкосновения ГПСУ изъяла товары на 180 миллионов гривен

С начала 2021 года на востоке Украины пограничники ликвидировали деятельность 12 преступных групп, причастных к контрабанде и контрафакту, за преступную деятельность на границе с Россией и линии соприкосновения возбуждено 37 уголовных производств.



Об этом сообщает, пресс-служба Госпогранслужбы.



Уточняется, что за этот период прекращена деятельность 23 баз накопления контрабандных и контрафактных товаров и 78 мест их сбыта. Это в основном подакцизные товары. В частности, из незаконного оборота изъято более 840 тысяч пачек сигарет, 43 тонны контрафактного алкоголя, 1,3 тысяча тонн контрафактного горючего и оборудование для его производства. Общая сумма изъятого товара составила более 180 миллионов гривен, отметили в ГПСУ.



За совершение преступлений в экономической сфере по представлению пограничников Восточного регионального управления, начато 37 уголовных производств. В этом году за совершение таких преступлений 4 человека получили обвинительные приговоры суда и наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 до 3 лет. Также судами наложено штрафов на сумму 119 тысяч гривен.