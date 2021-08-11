Чернигов, Мариуполь, Бердянск: СБУ разоблачила новые ячейки интернет-агентуры российских спецслужб

Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агентов, которые под руководством «кураторов» из спецслужб РФ призывали к ведению агрессивной войны и изменению границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л-ДНР"», – говорится в сообщении.



Правоохранители в разных регионах провели обыски по местам нахождения интернет-агитаторов, обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.



В Чернигове суд уже вынес приговор агитатору, который через интернет призывал к изменению госграницы Украины, – 3 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.



В Мариуполе СБУ блокировала деятельность трех интернет-агентов. Они популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ. Свои «публикации» они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.



В Запорожской области спецслужба разоблачила жителя Бердянска, который размещал на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.



По данным фактам продолжается следствие.