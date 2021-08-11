Опрос: Большинство украинцев не поддержали тезисы из статьи Путина об «историческом единстве» с россиянами

Большинство украинцев не согласны с тезисами президента России Владимира Путина о том, что не было никакой основы для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Центром Разумкова».



Социологи попросили респондентов оценить главные тезисы из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».



В частности, Путин написал, что якобы никакой исторической основы для представления об отдельном от российского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики.



С этим согласны только 12,5% граждан Украины, не согласны 70%, еще 17% не определились.



Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на востоке страны (согласны 22%), на юге — соответственно 59% и 19%, в центре — соответственно 74% и 12%, на западе — соответственно 90% и 0,4%.

Процент поддержки утверждения президента РФ несколько выше среди представителей старшего возраста — 60 и более лет.



Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных — 21%, и в обеих указанных группах большинство (81% и 55% соответственно) ее не разделяют.

Позицию президента РФ не разделяют 92% избирателей партии «Европейская солидарность» (при 3% согласных с ней), среди представителей электората «Батькивщины» — соответственно 82% и 8,5%, среди избирателей партии «Слуга народа» — соответственно 79,5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен — 40% и 33% соответственно.

В статье Путин также подчеркнул, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% и 17% не определились.



Исследование проведено с 29 июля по 4 августа методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов, кроме жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Всего опрошено 2019 человек.

Ранее свой опрос относительно статьи Путина провела социологическая группа «Рейтинг». Социологи поинтересовались у респондентов, поддерживают ли они тезис, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству». Согласно опросу, это утверждение не поддержали 55% украинцев, а поддержали — 41%.