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В Украине урежут субсидии: Кому оставят прежний размер выплат

11 августа 2021, 14:59

В Украине урежут субсидии: Кому оставят прежний размер выплат

Кабмин решил изменить социальные нормы для расчета субсидий на отдельные виды коммунальных услуг. Прежние размеры оставят только для людей, которые окажутся в «красной» зоне карантина. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе заседания правительства в среду.

Она напомнила, что весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, подачу холодной и горячей воды.

«Тогда люди находились дома, соответственно, тратили больше ресурсов, а их доходы при этом снизились», – отметила Лазебная.

По ее словам, ежемесячный денежный эквивалент увеличенных нормативов для домохозяйства составлял от 80 до 190 гривен в зависимости от набора услуг.

«Сегодня Украина находится в "зеленой" зоне, а доходы людей начали расти. При этом мы понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. Поэтому проект постановления предусматривает продолжение действия этого механизма поддержки населения для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в "красной" зоне в случае новой волны коронавируса», – сказала министр.

Она подчеркнула, что при этом людям не нужно будет дополнительно обращаться в органы соцзащиты, увеличенные нормы будут введены автоматически.

Лазебная добавила, что сейчас нет проблем и задержек с назначением субсидий.

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