В Запорожской области хотели создать «государство»

В Мелитополе Запорожской области СБУ вычислила нескольких местных жителей, которые агитировали за создание псевдогосударственного образования и не признавать украинские органы власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного громадой"», – говорится в сообщении.



Подозреваемые пообещали другим местным жителей освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.



Следователи обнаружили у них печати псевдогосударственного образования, компьютерную технику и другие доказательства их неправомерных намерений. Все это направлено на экспертизу.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.