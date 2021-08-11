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На Харьковщине изготавливали фальшивые паспорта Украины, РФ и «документы» «Л-ДНР»

11 августа 2021, 16:18

На Харьковщине изготавливали фальшивые паспорта Украины, РФ и «документы» «Л-ДНР»

В Харьковской области раскрыли преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов для незаконного пересечения границы Украины со стороны России и временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции отрабатывали информацию об этой группе с конца 2020 года. Правоохранители провели несколько оперативных закупок разного рода документов, экспертиза которых подтвердила факт подделки.

К криминальной схеме оказался причастен 46-летний житель Харьковщины. Мужчина принимал заказы на изготовление фальшивых паспортов гражданина Украины, Российской Федерации, так называемых «ДНР» и «ЛНР», карточек налогоплательщиков, видов на постоянное или временное проживание, загранпаспорта, диплома о высшем образовании и т.п.

Его 45-летний сообщник отвечал за изготовление поддельных документов, в том числе с защитными голографическими элементами, которые выдаются органами исполнительной власти. За работу дельцы брались только после предварительной 100%-й оплаты.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, были обнаружены поддельные штампы и печати органов исполнительной власти, бланки строгой отчетности, документы с признаками подделки, оборудование для изготовления поддельных документов, оргтехника, «черновые» записи.

Открыто уголовное дело, организатору схемы и его сообщнику уже объявили о подозрении в ряде преступлений. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

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Паспорт подделка документов паспорта ЛДНР

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