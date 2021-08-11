В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС

На неподконтрольной Украине части Донецкой области документы для оформления российского СНИЛС и регистрации на сайте «Госуслуги» подали порядка 148 тысяч владельцев паспортов России.



Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому сайту «Украина.ру».



По его словам, российские паспорта получили почти 300 тысяч местных, из них подали документы для оформления СНИЛС и регистрации на «Госуслугах» порядка 148 тысяч человек.



Пушилин подчеркнул, что в «ДНР» нацелены на то, чтобы все владельцы паспортов РФ могли воспользоваться российскими государственными услугами.

В конце июня на подконтрольных «Л-ДНР» территориях была упрощена процедура оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госудуму РФ, которые пройдут в сентябре.



В МИД Украины заявили, что голосование жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.