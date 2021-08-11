Офис президента: Украина не рассчитывает на развертывание американских военных баз

Украина не рассчитывает на то, что в ближайшее время здесь появятся американские военные базы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о возможном размещении американских систем ПВО и военных в Украине.



По словам Никифорова, это «следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или вариант укрепления безопасности в Украине».



«Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и обустройству военных баз. Это зависит не только от слов, это зависит и от консенсуса в украинском обществе, и от желания самого НАТО, и от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении будут сильно раздражать нашего северного соседа. Поэтому думаю, что это просто размышление относительно того, как нам усилить безопасность в Украине и в регионе», – отметил пресс-секретарь президента.



Он добавил, что если такой вопрос будет подниматься во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – об этом будет сообщено по итогам встречи.

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