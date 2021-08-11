В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида

В «минздраве» группировки «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от коронавируса для жителей отдаленных и прифронтовых районов.



Утверждается, что мобильные пункты оснащены оборудованием для соблюдения правил хранения вакцины и организации процесса иммунизации.



Группировка «ДНР» вакцинирует жителей отдельных районов Донецкой области российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» (однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата).



9 августа 2021 года на подконтрольную боевикам территорию была доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.

С начала пандемии в отдельных районах Донецкой области подтверждают 50 814 случаев коронавируса. Из них уже выписали 42 230 пациентов, а 3 756 человек умерли.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители ОРДЛО также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.