Россия идет на обмен пленными в двух случаях – участница ТКГ

Россия продолжает блокировать вопрос обмена пленными, и в целом Кремль соглашается на обмен только в двух случаях. Об этом рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина 24».



«Хочу заметить, что мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях – или если было выгодно, например, забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории... Или если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери – экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен», – сказала Иванова.



По ее словам, если такие случаи не наступают, то РФ игнорирует международное гуманитарное право и блокирует обмены.

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