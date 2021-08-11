Долги Донецкой ЖД: Банк Ахметова выиграл суд у «Укрзализныци» на 58 млн гривен

Хозсуд города Киева 27 июля частично удовлетворил иск банка ПУМБ, который принадлежит Ринату Ахметову, к государственной Укрзализныце о взыскании 58 млн гривен пени и 3% годовых за ненадлежащее выполнение Донецкой железной дорогой условий трех кредитных договоров. Об этом сообщает Finbalance.



По приблизительным подсчетам госпредприятия, сумма финансовых обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд гривен.



В декабре 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляцию Укрзализныци и оставил без изменений решение, которым с ж/д компании в пользу ПУМБ Рината Ахметова было взыскано 22 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги» по кредитным договорам 2013 года.



В июне 2020 года Укрзализныця сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации АО — 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.